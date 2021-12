Pai mata filha de 11 anos quando caçava com rifle potente

EUA: Menina de 11 anos morre com tiro acidental disparado pelo próprio pai (foto: Reprodução/GoFundMe) No último sábado (27/11), uma menina de 11 anos acabou morrendo após ser atingida por um tiro desferido acidentalmente por seu pai, enquanto ele caçava em um parque no condado de Harrison, no Texas (EUA).









O pai da menina não foi acusado de ter cometido nenhum crime, pois o tiro foi acidental. Segundo as autoridades locais, o tiro foi efetuado enquanto o homem descarregava um rifle de alta potência.





A polícia do Texas ainda investiga o caso e, ao final do inquérito, a promotoria analisará se o homem será acusado.





Para arcar com as despesas do funeral da menina, a família de Daisy abriu uma vaquinha online. Na descrição do site "GoFundMe" a família diz: "Por causa de um acidente de caça, perdemos uma garotinha muito especial. Ela sempre foi uma brincalhona tentando levantar o ânimo de todos. Ela adorava abrir seu coração. Daisy adorava estar cercada pelo ar livre. Sempre pronta para uma aventura grande ou pequena. Por favor, nos ajude a colocar essa garotinha para descansar. Muito obrigado por qualquer ajuda".





Até o momento, mais de 13 mil dólares foram arrecadados.