Naufrágio no norte da Nigéria deixa 29 mortos

Ao menos 29 pessoas, a maioria menores de idade, morreram e 13 estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação na região norte da Nigéria, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira (1).



"Recuperamos 29 corpos desde ontem (terça-feira) à noite e salvamos sete pessoas. As tarefas de busca para encontrar as outras 13 continuam", declarou à AFP o porta-voz dos bombeiros do estado de Kano, Saminu Abdullahi.



"A maioria das vítimas fatais tem entre oito e 15 anos", afirmou.



De acordo com as informações preliminares, a embarcação estava superlotada. "Poderia transportar 12 pessoas", informou o porta-voz dos bombeiros.



As crianças eram alunos de uma escola corânica e seguiam para uma cerimônia religiosa em um vilarejo localizado do outro lado do rio.



Os naufrágios são frequentes nos rios da Nigéria devido à sobrecarga dos barcos, falta de manutenção das embarcações e condições meteorológicas.