Cidade chinesa na fronteira com a Rússia suspende importações por foco de covid

Uma cidade no norte da China, na fronteira com a Rússia, paralisou nesta quarta-feira as importações por ferrovias, incluindo as de carvão e madeira, devido a um novo surto de covid-19.



As autoridades de saúde registraram 91 novos casos em ou perto de Manzhouli, uma cidade de 231.000 habitantes na província de Mongólia Interior, por onde transita mais de 65% do comércio entre a China e a Rússia.



Após dezenas de casos detectados nos últimos dias, as autoridades locais decretaram confinamentos e restrições de viagens.



Também suspenderam a importação de mercadorias não transportadas em contêineres, como madeira, carvão, pó mineral, fertilizantes químicos e outros produtos que exijam carga e descarga manual.



A paralisação das importações de carvão acontece depois de meses em que a China sofreu com a escassez deste combustível fóssil, o que chegou a provocar ao fechamento temporário de fábricas.