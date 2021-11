Biden: na 5ª feira, divulgaremos como combateremos essa nova variante

O presidente dos Estados Unidor, Joe Biden, informou que sua gestão irá divulgar um plano de combate à Ômicron, nova variante do coronavírus, nesta quinta-feira, 2 de dezembro. O líder americano reforçou que a abordagem será feita através de vacinação e ampla testagem para a covid-19.



Biden discursou em Rosemount, no Estado de Minnesota, sobre os aspectos positivos de seu plano bipartidário de infraestrutura - que se tornou lei no último dia 15. "Nas próximas semanas, viajarei por todo o país para mostrar como o investimento em infraestrutura irá melhorar a vida das pessoas", disse.