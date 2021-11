Vitória estreita da FLN em eleições locais na Argélia

A Frente de Libertação Nacional (FLN), a principal força política no Parlamento argelino, obteve uma vitória estreita nas eleições locais de sábado, marcadas pelo surgimento de candidatos independentes, segundo resultados preliminares anunciados nesta terça-feira (30).



As eleições foram apresentadas pelo presidente Abdelmadjid Tebboune, que sucedeu Abdelaziz Buteflika em 2019, como o "último passo na construção de um Estado moderno" após o fim turbulento do reinado de seu antecessor, que foi forçado a renunciar sob pressão de protestos por democracia, antes de morrer em setembro.



O movimento de protesto, denominado Hirak, clama pelo desmantelamento do sistema de governo vigente desde a independência em 1962. As autoridades afirmam que as principais demandas do movimento foram atendidas.



A FLN, antigo partido único, conquistou 5.978 cadeiras a nível nacional e maioria absoluta em 124 dos 1.541 municípios do país, segundo resultados preliminares publicados terça-feira pelo presidente da Autoridade Eleitoral Nacional Independente (ANIE), Mohamed Charfi .



O partido também mantém uma confortável maioria relativa em 552 municípios, que só poderá administrar com o apoio de seus aliados nacionalistas, especialmente o Grupo Democrático Nacional (RND).



Os candidatos independentes ficaram em terceiro lugar, com 4.430 cadeiras e maioria absoluta em 91 câmaras municipais (APC), confirmando os avanços obtidos nas legislativas do início de junho, quando ficaram em segundo lugar, atrás da FLN.