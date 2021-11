Irmão de Hugo Chávez renuncia ao governo após ordem para repetir as eleições

Argenis Chávez, irmão mais velho do ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez, renunciou nesta terça-feira (30) ao governo de Barinas, depois que o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) ordenou refazer as eleições nas quais a oposição alegou vitória.



Chávez, candidato pelo governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), disputou o governo de Barinas em 21 de novembro com o opositor Freddy Superlano, que exigiu que sua "vitória" seja oficializada na região governada pela família Chávez desde 1998.



Barinas foi o único estado que não apresentou seus resultados eleitorais, gerando protestos.



O PSUV elegeu 19 dos 23 governadores em um processo no qual a maioria da oposição voltou às urnas depois de boicotar as votações de 2018 e de 2020, denunciadas como "fraudulentas".



Em decisão publicada em seu portal, o TSJ, acusado pela oposição de favorecer o governo, reconhece que as "projeções do Conselho Nacional Eleitoral" dão a Superlano 37,60% dos votos e a Argenis Chávez, 37,21%.