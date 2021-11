Fenômeno meteorológico La Niña está de volta, mas não freia o aquecimento

La Niña está de volta e deve persistir até o início de 2022, anunciou a Organização Meteorológica Mundial (OMM), mas o efeito do fenômeno que provoca um esfriamento temporário do planeta não vai reduzir os efeitos do aquecimento global.



A OMM previu que este fenômeno associado a uma queda na temperatura da água no centro e leste do Oceano Pacífico reapareceria no final de 2021.



Porém, será "provavelmente de fraco a moderado e mais frágil que o episódio de afirma um comunicado divulgado nesta terça-feira.



"Apesar do efeito de resfriamento desse fenômeno natural do clima, as temperaturas em muitas partes do mundo permanecerão acima da média devido ao calor acumulado na atmosfera, retido por níveis recordes de gases de efeito estufa", explica a organização com sede em Genebra (Suíça).