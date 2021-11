Fundadora da Theranos acusa ex-namorado e sócio de abusos sexuais

A ex-estrela da biotecnologia Elizabeth Holmes, que está sendo julgada por fraude, denunciou abusos sexuais sofridos por parte de seu ex-sócio e ex-namorado Ramesh "Sunny" Balwani, que comandava a parte operacional de sua falida empresa Theranos de análises de sangue.



Elizabeht Holmes afirmou aos jurados, com lágrimas, que o ex-namorado, que ela contratou para ajudar a dirigir a Theranos, a criticava constantemente e abusou sexualmente dela.



"Ele ficava muito irritado comigo e depois vinha ao nosso quarto e me obrigava a ter sexo contra minha vontade", disse Holmes no tribunal de San José (Califórnia), onde está sendo julgada desde setembro.



Holmes tinha 19 anos em 2003 quando fundou a empresa Theranos, que prometia técnicas de análises de sangue mais rápidas e baratas que as dos laboratórios tradicionais.



Porém, as máquinas nunca funcionaram e os investidores perderam milhões de dólares.



Longe da líder carismática que convenceu várias personalidades do mundo empresarial sobre o potencial de sua tecnologia, Elizabeth Holmes contou na segunda-feira sua história sob o prisma da influência que afirma ter sofrido por parte do ex-sócio, 19 anos mais velho que ela.



Elizabeth Holmes declarou ao tribunal que Balwani a controlava de perto, decidia sua alimentação e seu horário, além de afastá-la da família.



Homes exibiu mensagens de texto em que Balwani afirmava que que queria "matar a velha Elizabeth" e criar uma nova pessoa.



"Ele gritava, dizendo que estava decepcionado com a minha mediocridade", disse Holmes, com a voz embargada.



A relação prosseguiu até 2016, quando ela decidiu abandonar Ramesh Balwani e recrutar uma nova diretoria.



Em 2015, as investigações do Wall Street Journal revelaram que os métodos que deveriam permitir até 200 análises a partir de algumas gotas de sangue não funcionavam



Os advogados de Elizabeth Holmes tentaram estabelecer para o júri a imagem de uma jovem e visionária inovadora, determinada a revolucionar o diagnóstico de sangue.



Eles tentaram demonstrar sua boa-fé e refutar as acusações de que escondeu os problemas dos investidores.



A Promotoria, que a interrogará a partir desta terça-feira, quer demonstrar que ela supervisionou de perto todas as atividades da empresa.



Se for considerada culpada, Holmes pode ser condenada a décadas de prisão.