Wall Street fecha em alta após susto com variante ômicron

A bolsa de Nova York recuperou-se nesta segunda-feira (29) e fechou em alta após a pior sessão do ano na sexta-feira, no dia em que os temores com o impacto da nova variante da covid-19 ômicron na economia derrubaram os índices.



Nesta segunda, o Dow Jones subiu 0,68% a 35.135,94 pontos, após registrar queda de 2,53% na sexta. O tecnológico Nasdaq fechou em alta de 1,88% a 15.782,83 unidades após perder 2,23%, enquanto o S&P; 500 subiu 1,32% a 4.655,27 pontos, após recuar 2,27% na sexta.



"Não há razão para entrar em pânico" diante da propagação da nova variante do coronavírus, disse nesta segunda o presidente americano, Joe Biden, na Casa Branca.



O presidente destacou que apresentaria na quinta-feira uma estratégia de combate à covid para o inverno, sem fechamentos nem confinamentos, mas aumentando a vacinação, os reforços e os testes.



Normalmente, as sessões das sextas-feiras após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos se caracterizam por menos transações e um horário reduzido, mas com a notícia da detecção desta nova variante do coronavírus na África do Sul, os três principais índices de Wall Street tiveram seu pior dia do ano, com quedas acentuadas devido aos baixos volumes negociados.



"Poucas pessoas operaram e quando há uma má notícia e pouca liquidez, a tendência é uma reação desmedida", explica Art Hogan, da National Securities.



O analista qualificou como "provavelmente exagerada" a reação do mercado na sexta-feira, lembrando que até agora, variantes como delta e inclusive as ondas de infecções "têm um impacto que diminui devido às vacinações, aos reforços e a novos tratamentos".



Entre os valores do dia, destaque para o Twitter, cuja cotação foi suspensa momentaneamente até o anúncio oficial da saída de seu CEO e fundador, Jack Dorsey. As ações da rede social fecharam em queda de 2,78% a 45,76 dólares.