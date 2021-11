Último desfile de Virgil Abloh para Louis Vuitton será na terça em Miami

A última coleção de Virgil Abloh, diretor artístico de moda masculina da casa francesa Louis Vuitton, será apresentada nesta terça-feira (30) em Miami, de acordo com o desejo do estilista americano, que morreu de câncer no domingo, aos 41 anos.



"Em doce memória de Virgil Abloh, Louis Vuitton presta homenagem à vida e ao legado de um gênio criativo, com a apresentação de sua coleção primavera-verão 2022, no dia 30 de novembro", em Miami, anunciou o grupo de luxo francês em suas redes sociais.



Em um teaser no Instagram para o espetáculo chamado "Virgil Was Here", um adolescente negro pode ser visto andando de bicicleta e subindo em um balão de ar quente com o logotipo da LV.



Filho de imigrantes ganenses e o primeiro grande estilista negro reconhecido no mundo da moda, comprometido com a consolidação da cultura afro-americana, Virgil Abloh alcançou em 2018 uma das posições mais cobiçadas no setor de moda e luxo masculino, à frente da marca carro-chefe da LVMH, número um do mundo no ramo.



"Virgil não foi apenas um amigo, um grande colaborador, um gênio criativo, um visionário e um 'agitador', mas também um dos melhores comunicadores culturais da atualidade. Abrindo caminho para as gerações futura ", declarou Michael Burke, CEO da Louis Vuitton, na conta do grupo no Instagram.



"Era um eterno otimista que acreditava que tudo era possível. Com esse mesmo espírito, na Louis Vuitton continuamos celebrando com orgulho seu legado com um último espetáculo em Miami, de acordo com sua vontade", finalizou.