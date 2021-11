Espanha registra primeiro caso da variante ômicron da covid-19

Um hospital de Madri registrou nesta segunda-feira (29) o primeiro caso na Espanha da variante do coronavírus ômicron, em um viajante procedente da África do Sul, anunciou nas redes sociais.



"O serviço de microbiologia do Hospital Gregorio Marañón de Madri comunica a primeira confirmação da variante ômicron na Espanha", informou o centro no Twitter, destacando que "trata-se de um viajante procedente da África do Sul".



"O paciente está bem", disse o hospital.



"Foi confirmado hoje mesmo por sequenciamento. Conseguimos montar um procedimento ultrarrápido que nos permite ter o resultado no mesmo dia", concluiu o hospital.



"É um rapaz de 51 anos que voltou da África do Sul em 28 de novembro com uma escala em Amsterdã", informou a secretaria da saúde da região de Madri.



"O positivo foi detectado mediante uma triagem com testes de antígenos no aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas", acrescentou a secretaria, destacando que o paciente "se encontra com sintomas leves e em isolamento fazendo quarentena".



Vários países já detectaram casos vinculados a esta variante, do Reino Unido à Alemanha, passando por Canadá, Holanda e Israel. A lista não para de crescer, com infecções em Portugal, Áustria e Escócia anunciadas nesta segunda-feira.