A chanceler alemã, Angela Merkel, seu sucessor, Olaf Scholz, e as autoridades regionais se reunirão na terça-feira para discutir um possível aumento das restrições ante o avanço da pandemia na Alemanha, informaram à AFP fontes próximas ao governo.



A reunião acontece no momento em que a Alemanha, maior economia europeia, registra um aumento diário dos casos de covid-19.



Nesta segunda-feira, a incidência do vírus estava em 452,4 para cada 100.000 habitantes, nível que não era registrado desde os primeiros meses da pandemia.