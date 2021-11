"El buen patrón", com Javier Bardem, tem recorde de indicações ao Prêmio Goya

"El buen patrón", do diretor Fernando León de Aranoa e com Javier Bardem como protagonista, recebeu 20 indicações e é o grande favorito para o Prêmio Goya do cinema espanhol, que será entregue em 12 de fevereiro.



O longa-metragem, que narra a vida de Julio Blanco, um patrão charmoso e manipulador interpretado por Bardem, é o filme com mais indicações na história do Goya, ao superar as 19 indicações de "Dias contado "por Imanol Uribe (1994).



"El buen patrón" competirá nas categorias de melhor filme, direção (Fernando León de Aranoa), ator (Javier Bardem), roteiro original e direção de fotografia, entre outras.



"Maixabel", drama do diretor Icíar Bollaín sobre o encontro entre a viúva de um político assassinado e dois ex-membros arrependidos da organização separatista armada basca ETA, recebeu 14 indicações, incluindo melhor filme, direção, atriz (Clara Portillo) e ator (Luis Tosar).



"Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, recebeu oito indicações, incluindo filme e atriz para Penélope Cruz, que venceu o prêmio de interpretação feminina por este papel no Festival de Veneza.



Além das produções com mais indicações, as outros que disputarão a estatueta de melhor filme são "Libertad", de Clara Roquet, e "Mediterráneo", de Marcel Barrena.