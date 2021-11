Nissan espera vender 50% de carros elétricos até 2050

A montadora Nissan deseja que metade de suas vendas em todo o mundos eja de carros elétricos ou híbridos até 2030, e planeja gastar bilhões de dólares na iniciativa, anunciou a empresa nesta segunda-feira (29).



Desta maneira, a empresa segue os passos de outras grandes fabricantes de veículos, que anunciaram uma guinada para os carros elétricos e híbridos com a crescente preocupação com a mudança climática.



Ao apresentar o plano de longo prazo, a Nissan informou que lançará 23 novos modelos, incluindo 15 carros elétricos, para alcançar a meta até 2030.



No ano passado, apenas 10% das vendas globais da Nissan foram de carros elétricos ou híbridos. A empresa afirmou que a nova meta ajudará a alcançar a neutralidade de carbono até 2050.



A Nissan sofreu uma série de problemas nos últimos anos, de uma demanda fraca antes da pandemia até a detenção e posterior fuga de seu ex-CEO Carlos Ghosn, acusado de fraude.



Depois de ficar atrás dos rivais durante a pandemia, a empresa começou a se recuperar e triplicou a previsão de lucro líquido para este ano.



O presidente da montadora, Makoto Uchida, afirmou que o plano a longo prazo "transformará a Nissan para ser uma empresa sustentável".



Esta é uma mudança de grande parte da indústria automobilística. A sueca Volvo se comprometeu a abandonar totalmente a venda de carros a combustível até 2030. A japonesa Honda estabeleceu a mesma meta para 2040.



A líder mundial Toyota afirmou que até 2030 todas as suas vendas na Europa serão de modelos elétricos ou híbridos, com a meta de 70% na América do Norte, e 100% para a China em 2035.



A Nissan anunciou que 20 de seus novos modelos elétricos chegarão ao mercado nos próximos cinco anos e espera que estes carros alcancem 75% de suas vendas europeias até o ano fiscal de 2026.



