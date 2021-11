Canadá confirma seus dois primeiros casos da variante omicron

O Canadá informou neste domingo (28) que detectou seus primeiros casos da nova cepa do coronavírus, a omicron, em dois viajantes que estiveram recentemente na Nigéria.



Ambos os pacientes estão isolados em Ottawa enquanto as autoridades de saúde pública rastreiam seus contatos, disseram autoridades do governo federal e da província de Ontário.



"A Agência de Saúde Pública do Canadá me informou hoje que os testes e monitoramento dos casos de covid-19 confirmaram dois casos da preocupante variante omicron em Ontário", disse o ministro da Saúde, Jean-Yves Duclos, em um comunicado.



"À medida que os testes e o monitoramento continuam", acrescentou ele, "é esperado que outros casos dessa variante sejam encontrados no Canadá."



O governo de Ontário confirmou que os dois casos foram detectados na capital, Ottawa.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) descreveu a omicron como uma "variante de preocupação" e países ao redor do mundo estão restringindo viagens do sul da África, onde a nova cepa foi identificada pela primeira vez, e tomando novas precauções.



A OMS afirma que pode levar várias semanas para saber se há mudanças significativas na transmissibilidade e gravidade dos casos de covid-19 com a nova variante.