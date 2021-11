Morre o designer Virgil Abloh, diretor de coleções masculinas da Louis Vuitton

O americano Virgil Abloh, estilista e diretor artístico das coleções masculinas da grife Louis Vuitton, morreu neste domingo (28), aos 41 anos, vítima de câncer, anunciou o grupo LVMH, empresa mãe da Louis Vuitton.



"O grupo LVMH, a Casa Louis Vuitton e Off-White tem a imensa dor de anunciar o falecimento de Virgil Abloh, derrotado neste domingo, 28 de novembro, por um câncer contra o qual lutava há vários anos", declarou a companhia no Twitter. A doença de Abloh não havia sido divulgada anteriormente.



Bernard Arnault, presidente da LVMH, declarou-se "chocado" e elogiou o trabalho de "um designer brilhante, um visionário", mas também de "uma bela alma e um homem de grande sabedoria".



Primeiro grande designer de moda negro, comprometido com a afirmação das culturas afro-americanas, Abloh alcançou em 2018 uma das posições mais cobiçadas do mundo da moda.



Rei do "streetwear" de luxo, nos últimos anos tornou-se um dos designers mais populares entre o público "millennial", com suas camisas impressas com um logotipo muito reconhecível, composto de listras oblíquas pretas e brancas, e também graças a colaborações de sucesso com Nike, Jimmy Choo e Moncler, entre outros.



