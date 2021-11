Candidato presidencial de esquerda Gabriel Boric lidera pesquisas no Chile

O deputado e candidato de esquerda Gabriel Boric é o favorito para derrotar o advogado de extrema direita José Antonio Kast no segundo turno das eleições presidenciais no Chile em 19 de dezembro, segundo pesquisas divulgadas neste domingo (28).



Kast, de 55 anos, representante do Partido Republicano, venceu o primeiro turno em 21 de novembro com 27,9% dos votos e disputará a votação final com Boric, um jovem de 35 anos que obteve 25,8%.



Mas nas primeiras pesquisas para o segundo turno, o candidato de esquerda consegue maior apoio: 40,4% dos consultados pretendem votar em Boric, enquanto apenas 24,5% em Kast, de acordo com o estudo do Pulso Ciudadano, divulgado pelo Canal 13.



Enquanto isso, o jornal El Mercurio publicou uma pesquisa realizada pela empresa especializada Black and White com uma margem mais estreita: Boric obteve 44% de apoio e Kast, 41%.



"É uma disputa muito acirrada, eles estão muito próximos. Marginalmente, milimetricamente, Boric seria o vencedor", disse Paola Assael, economista da Universidade Católica e representante da Black and White.



Já o percentual de indecisos gira em torno de 15,6% nas pesquisas, enquanto os que dizem que se absterão de votar no segundo turno chegam a 16%.



Cerca de 15 milhões de pessoas estão qualificadas para votar no segundo turno do Chile.