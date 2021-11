Sudão anuncia morte de 'vários' soldados em ataque por forças etíopes na fronteira

O exército do Sudão anunciou neste sábado (27) a morte de "vários" dos seus soldados em um ataque das forças etíopes na disputada região de Al Fashaga, no contexto de um conflito fronteiriço.



"Nossas forças que protegem as plantações na região de Al Fashaga, perto de Barakat Nurein, foram atacadas pelo exército e milícias etíopes para intimidar os agricultores e sabotar a temporada de colheita", disse o exército sudanês em um comunicado.



A AFP entrou em contato com as autoridades etíopes, mas elas se recusaram a comentar.



O confronto reacende o antigo conflito fronteiriço entre Adis Abeba e Cartum por terras férteis localizadas na região de Al Fashaga, no estado de Gedaref.



A área é frequentemente palco de confrontos, às vezes mortais, que no ano passado se intensificaram com a guerra entre o governo federal da Etiópia e as autoridades regionais do vizinho Tigré, que forçou dezenas de milhares de etíopes a se refugiarem no leste do Sudão.



Fazendeiros etíopes se estabeleceram na área de Al Fashaga há décadas, mas as tropas sudanesas não foram enviadas para lá até o início do conflito no Tigré, para "reconquistar os territórios roubados".



Esse não é o único conflito entre as duas nações, que nunca foram capazes de entrar em acordo sobre suas fronteiras.