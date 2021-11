Três civis mortos em um atentado em Manbij, no norte da Síria

Duas mulheres e uma criança da mesma família morreram e cinco pessoas ficaram feridas neste sábado (27) em um ataque em Manbij, uma cidade governada por curdos no norte da Síria, informaram as autoridades locais.



A "explosão terrorista" ocorreu à noite na entrada sul da cidade, quando passava um veículo cheio de civis, disse o Conselho Militar de Manbij, dependente da administração curda, sem fornecer mais detalhes.



Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (SOHR), uma ONG com sede no Reino Unido, mas com uma rede de informantes na Síria, afirmou que a explosão foi causada por um carro-bomba.



O SOHR relatou dois civis mortos e cinco feridos, incluindo dois membros dos serviços de segurança curdos.



As Forças Democráticas da Síria (SDF), lideradas pelos curdos e ponta de lança da luta anti-jihadista, controlam vastas extensões de território no leste e no nordeste da Síria, um país devastado pela guerra desde 2011.