Morre a escritora espanhola Almudena Grandes

A escritora espanhola Almudena Grandes, conhecida por seus romances sobre a história recente de seu país, morreu neste sábado (27), disse o chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez, no Twitter.



"Perdemos uma das principais escritores de nosso tempo. Comprometida e corajosa, narrou nossa história recente de uma perspectiva progressista", postou Sánchez.



O jornal El País, onde também escreveu artigos de opinião, informou no Twitter que ela morreu em Madrid aos 61 anos, de câncer.



Grandes, nascida em Madrid em 7 de maio de 1960, ficou conhecida com o livro erótico "As idades de Lulú" (1990), aos 28.



Nos últimos anos, ela chamou atenção com sua ambiciosa série de romances "Episodios de una guerra interminable" sobre a história espanhola, com títulos como "Inés y la alegría" (2010) e "Los pacientes del doctor García" (2017).



"Almudena Grandes retratou com maestria nossa história recente e deu voz a quem nunca a teve", tuitou o Instituto Cervantes.



Além de seus livros, Grandes, que se declarou de esquerda, republicana e anticlerical, expressou seu ponto de vista sobre a atualidade na Espanha em uma coluna que publicava todos os domingos no jornal El País, desde 2008.