LATAM Airlines anuncia plano de US$ 8,19 bilhões para sair da crise

(foto: Wikimedia Commons)

A companhia aérea chileno-brasileira LATAM Airlines anunciou neste sábado (27) um plano de reorganização financeira com uma injeção de 8,19 bilhões de dólares, com o objetivo de sair da crise que a levou a se apoiar ano capítulo 11 da lei de falências dos Estados Unidos."O plano propõe a injeção de 8,19 bilhões de dólares ao grupo mediante uma combinação de novo capital, títulos conversíveis e dívida, o que permitirá ao grupo sair do Capítulo 11", disse a empresa em um comunicado divulgado nesta madrugada.O plano da LATAM compreende o lançamento de uma oferta de 800 milhões de dólares em direitos prefereciais mediante a emissão de ações ordinárias e a emissão de títulos conversíveis oferecidos preferencialmente aos acionistas da companhia por cerca de 4,64 bilhões.Assim como uma nova linha de crédito por 500 milhões e aproximadamente 2,25 bilhões em financiamento por meio de novos recursos de dívida, seja mediante um novo empréstimo a prazo ou novos títulos.