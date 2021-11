Milhares de policiais protestam em Madri contra reforma de lei de segurança cidadã

Milhares de policiais protestaram neste sábado (27) nas ruas de Madri contra a reforma da Lei de Segurança Cidadã, conhecida como a "lei da mordaça", aprovada em 2015 pelo governo anterior de direita e que o executivo socialista presidido por Pedro Sánchez prevê emendar.



A reforma deseja adaptar a lei à jurisprudência recente do Tribunal Constitucional, mas segundo os responsáveis das forças de ordem isso os deixa indefensos, mais expostos e privados de autoridade.



Erguendo bandeiras espanholas e dos sindicatos, os manifestantes, acompanhados de políticos de direita, marcharam até a sede do ministério do Interior.



A lei elimina, por exemplo, a proibição de divulgar as imagens dos policiais sem autorização prévia, flexibiliza as normas das manifestações sem autorização, estipula que as pessoas que são detidas e se negam a se identificarem podem ser detidas em delegacias por duas horas em vez de seis e estipula que a quantia das multas em caso de infração dependerá da solvência do manifestante.