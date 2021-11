Tentativa de fuga de três extremistas do EI no Iraque deixa 1 morto

As forças de segurança no Iraque mataram, neste sábado (27), um extremista do grupo Estado Islâmico (EI) durante uma tentativa de fuga com outros dois homens da organização extremista, todos condenados à prisão perpétua, segundo um comunicado oficial.



Uma força de segurança conjunta da polícia e do exército "conseguiu frustrar a tentativa de fuga de três terroristas condenados à prisão perpétua", diz um comunicado que não fornece detalhes sobre sua identidade.



Estavam detidos na prisão de Taji, ao norte de Bagdá, segundo o texto.



As forças de segurança abriram fogo "ao vê-los atravessar o muro externo da prisão. Não obedeceram as advertências, um deles foi abatido, os outros dois se renderam".



Depois de uma ascensão rápida em 2014 no Iraque e na vizinha Síria e da conquista de vastos territórios, o EI viu seu "califado" oscilar sob o golpe de sucessivas ofensivas nesses dois países.



O Iraque proclamou vitória contra os extremistas no final de 2017 e o EI foi derrotado na Síria em março de 2019.



Os extremistas continuam sendo uma ameaça e continuam realizando atentados em ambos os países.