Forte tempestade no Reino Unido deixa dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram nas últimas horas no Reino Unido devido à tempestade Arwen, que se manifestou com nevascas e ventos fortes, deixando dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica.



A agência de meteorologia britânica, que colocou grande parte do país em alerta vermelho na sexta-feira à noite devido ao vento, avisou que as "fortes rajadas" podem continuar durante o sábado.



O país está atualmente em alerta laranja ou amarelo, dependendo das regiões, mas os serviços meteorológicos aconselham as pessoas a se deslocarem apenas em caso de necessidade.



Na Irlanda do Norte, um homem morreu na sexta-feira quando uma árvore caiu sobre seu veículo, informou a polícia. E no noroeste da Inglaterra, outro perdeu a vida quando uma árvore caiu sobre ele.



Na Escócia, várias linhas de trem foram interrompidas entre Edimburgo, Glasgow e outras cidades devido aos fortes ventos. Várias estradas também permanecem fechadas devido aos escombros.



Cerca de 120 caminhões ficaram "presos pela neve" em uma rodovia do norte da Inglaterra, anunciou a polícia neste sábado.



A empresa de eletricidade Northern Powergrid estima que os fortes ventos privaram de eletricidade cerca de 55.000 clientes no norte da Inglaterra, especialmente no condado de Northumberland.



Os serviços meteorológicos pediram à população para permanecer longe das costas porque "as fortes ondas colocam suas vidas em risco".