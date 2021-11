A empresa farmacêutica americana Moderna disse nesta sexta-feira(26) que vai desenvolver uma vacina de reforço contra a nova variante omicron do coronavírus.



É uma das três estratégias da empresa para enfrentar a nova ameaça, incluindo uma dose mais forte de sua atual vacina, informou a Moderna.



"As mutações da variante omicron são preocupantes e, há vários dias, estamos agindo o mais rápido possível para executar nossa estratégia para lidar com essa variante", disse o CEO da Moderna, Stephane Bancel.