EUA e Canadá fecham fronteiras com países da África Austral devido à variante omicron

Os Estados Unidos e o Canadá anunciaram nesta sexta-feira (26) o fechamento de suas fronteiras para viajantes de oito países do sul da África, em resposta ao surgimento da variante omicron do coronavírus.



O governo de Joe Biden disse que pessoas da África do Sul, Botswana, Zimbabué, Namíbia, Lesoto, Eswatini (ou Suazilândia), Moçambique e Malawi serão proibidas de entrar no território dos EUA a partir de segunda-feira (29).



Apenas cidadãos e aqueles com residência permanente nos Estados Unidos poderão entrar no país vindos dessas nações, observou um alto funcionário americano, sob condição de anonimato.



"A política foi implementada como precaução à luz de uma nova variante da covid-19 que circula na África Austral", explicou, dizendo que especialistas e funcionários de saúde pública dos EUA estão trabalhando rapidamente para ter mais dados sobre a variante omicron.



"O presidente Biden prometeu tomar todas as medidas necessárias para manter os americanos seguros e derrotar a pandemia, e esta foi uma medida recomendada pelos especialistas médicos do governo dos Estados Unidos e pela equipe de resposta da covid-19", acrescentou.



O Canadá também proibiu os viajantes dos mesmos países do sul da África, exceto Malaui, de entrar no país.



Devemos agir rapidamente para proteger os canadenses", explicou o ministro da Saúde, Jean Yves Duclos, em coletiva de imprensa, ao inforar as restrições para os sete países.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na sexta-feira que a cepa B.1.1.529 do coronavírus, relatada pela primeira vez pela África do Sul em 24 de novembro, é uma "variante preocupante", e a batizou de omicron.