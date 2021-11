China prolonga licença-maternidade para aumentar taxa de natalidade

Várias regiões da China decidiram conceder pelo menos 30 dias adicionais de licença-maternidade para aumentar a taxa de natalidade em face do envelhecimento da população e da redução do número de pessoas ativas.



Desde o início do ano, as autoridades autorizam os chineses a terem três filhos. É assim que busca relançar a taxa de natalidade, que em 2020 atingiu o menor nível em 40 anos.



O governo municipal de Pequim anunciou nesta sexta-feira que as mulheres agora poderão tirar 158 dias de licença-maternidade (30 a mais do que antes).



Medida semelhante foi anunciada em Xangai, a cidade mais populosa do país (25 milhões de habitantes).



Na província costeira de Zhejiang (leste), as mães de um segundo ou terceiro recém-nascido poderão tirar 188 dias (26 semanas), segundo a agência de notícias oficial Xinhua.



A legislação nacional estabelece uma licença-maternidade mínima de 98 dias.



Essas medidas geraram debate nas redes sociais. Comemoradas pela maioria, alguns internautas reclamaram, porém, que a duração da licença-paternidade permanece inalterada: 15 dias em Pequim e Zhejiang, 10 em Xangai.



"As empresas vão favorecer os homens em detrimento das mulheres", disse um internauta.



Após três décadas de "política de filho único", a China encerrou essa regra em 2016.



Mas os incentivos das autoridades parecem ter pouco efeito sobre as famílias, que devem lidar com o aumento do custo de vida, educação e habitação.



A taxa de natalidade em 2020 foi de 8,52 nascimentos por 1.000 habitantes, o valor mais baixo desde o início da coleta de dados, em 1978.



