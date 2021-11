Margaret Atwood, autora de 'O conto da Aia', ilustra selo no Canadá

O serviço postal do Canadá homenageou nesta quinta-feira (25) a prolífica carreira de seis décadas da escritora Margaret Atwood, autora de "O Conto da Aia", exibindo sua imagem em um selo.



Em uma cerimônia realizada em uma livraria de Toronto, a escritora nascida em Ottawa reagiu com bom humor a esta "honra inesperada", recebendo amigos, parentes e "aqueles que tentam debochar de mim por aparecer em um selo".



"Em um selo, verdadeiramente, é o cúmulo", brincou. "Como vou poder esquecer disso? Que vergonha, que incômodo", emendou.



"Preparem-se para um monte de piadas sobre lamber e colar, sem mencionar o cancelamento e, especialmente, a filatelia", disse, mencionando a coleção de selos que teve quando menina, arrancados de envelopes tirados do lixo.



O novo selo traz uma foto de Atwood com os olhos fechados e uma mão no rosto, com a frase "Uma palavra, seguida de uma palavra, seguida de uma palavra é poder", de seu poema "Spelling".



Atwood também usou a apresentação para defender causas, contando a promessa de uma amiga de colar selos com seu retrato em cartas a ser enviadas a parlamentares no Canadá e nos Estados Unidos, pedindo ação frente às mudanças climáticas e pelo fim da discriminação de gênero.



A premiada escritora tem um repertório de 50 obras, incluindo romances, ficções curtas e poesia, e vendeu milhões de livros, que foram traduzidos a mais de 30 idiomas.



"O conto da Aia", uma distopia que conta a história de um regime totalitário que obriga as mulheres férteis a se reproduzir e entregar os filhos para casais da elite estéreis, foi publicado em 1985, mas se tornou mundialmente conhecido após a adaptação para a televisão pela plataforma Hulu em série homônima, premiada no Emmy, o Oscar da TV.