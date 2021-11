Bolsonaro se opõe à realização do carnaval em 2022

O presidente Jair Bolsonaro rejeitou nesta quinta-feira (25) a ideia de comemorar o carnaval em fevereiro, mas esclareceu que a decisão cabe a governadores e prefeitos. O evento foi cancelado em 2021 devido à pandemia do coronavírus.



"Por mim não teria carnaval. Só que tem um detalhe. Quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos", disse o presidente em entrevista à Rádio Sociedade, do estado da Bahia.



Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, as comemorações estão previstas para o período de 25 de fevereiro a 1º de março, embora as autoridades dessas cidades condicionem sua realização à situação epidemiológica, que melhorou nos últimos meses devido ao avanço da vacinação.



Porém, nesta semana dezenas de municípios do estado de São Paulo anunciaram que suspenderiam o carnaval por razões sanitárias ou problemas orçamentários.



"Em fevereiro do ano passado, ainda estava engatinhando a questão da pandemia, pouco se sabia, praticamente não tinha óbitos no Brasil. Eu declarei emergência e os governadores e prefeitos ignoraram, fizeram o carnaval" de 2020, acrescentou Bolsonaro.



"As consequências vieram. Chegamos a 600.000 óbitos e alguns tentam imputar a mim essa responsabilidade", queixou-se o governante.



Apesar de sua oposição ao carnaval, Bolsonaro sempre criticou medidas para restringir a circulação de pessoas durante a pandemia.



A primeira morte ligada à covid-19 no Brasil foi anunciada em 17 de março de 2020, duas semanas após o carnaval.



Um mês depois, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm autonomia para decidir implementação de restrições sanitárias, mas sempre afirmou que isso não significava que o governo federal não pudesse tomar suas próprias medidas para combater a pandemia.



No final de outubro, uma CPI no Senado recomendou que Bolsonaro fosse indiciado por 10 crimes, incluindo "crimes contra a humanidade" e por ter "deliberadamente exposto a população à contaminação em massa" com seu discurso contrário aos confinamentos e relutância em comprar vacinas.