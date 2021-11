Descoberto tráfico de antibióticos entre França e Espanha para uso na pecuária

A gendarmeria francesa descobriu na terça-feira uma rede de tráfico ilegal de antibióticos, que envolve pecuaristas do País Basco francês (sudoeste), suspeitos de usar ilegalmente antibióticos fornecidos por um veterinário espanhol, informou o Ministério Público de Baiona nesta quinta-feira (25).



Sete responsáveis por quatro fazendas foram detidos e posteriormente liberados à espera de novas investigações, informou o promotor Jérôme Bourrier.



"As investigações permitiram encontrar elementos materiais que demonstram as importações fraudulentas e o uso ilegal de antibióticos" na pecuária e em criações de animais, segundo um comunicado de imprensa.



O MP de Baiona (sudoeste da França) abriu uma investigação prévia em junho passado "diante dos riscos comprovados para a saúde em um setor tão delicado quanto a indústria alimentícia, que podem ocasionar tais práticas".



A mesma foi solicitada à gendarmeria conjuntamente com a Brigada Nacional de Pesquisa Veterinária e Fitossanitária (BNEVP), após ser informada das práticas questionáveis por parte de um veterinário espanhol.



Segundo estas investigações, o veterinário em questão receitava "havia vários anos (...) antibióticos a criadores de gado franceses de forma absolutamente ilegal".



Estes medicamentos eram obtidos em dois pontos em Navarra (norte da Espanha), razão pela qual foi necessária a colaboração de um serviço ambiental da Guarda Civil do país vizinho.



O uso de antibióticos em diferentes áreas da pecuária e da criação de animais "sem uma avaliação clínica prévia" favoreceria o aparecimento de antibiorresistência nos animais, que pode ser nociva aos consumidores, segundo o MP, que se baseia em informações da BNEVP.