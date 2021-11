Confinamento parcial entra em vigor na Eslováquia para conter a covid-19

As ruas da capital eslovaca, Bratislava, estavam desertas nesta quinta-feira (25), no primeiro dia de um confinamento parcial adotado devido ao aumento dos casos de covid-19.



A Eslováquia, que enfrenta uma das taxas de contágio por covid-19 mais altas do mundo, anunciou na véspera uma série de medidas, entre elas o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais.



Os moradores deste país de 5,4 milhões de habitantes têm que permanecer em casa durante a maior parte do dia e podem sair exclusivamente entre a 01h e as 05h da manhã nas próximas duas semanas.



Durante o dia, podem sair apenas por razões imprescindíveis, como ir trabalhar ou ir ao comércio essencial. Os colégios também permanecerão abertos.



A Eslováquia registrou 980 casos de covid por 100.000 habitantes nos últimos sete dias, segundo contagem da AFP com base em cifras oficiais até a quarta-feira.



O país tem a quarta taxa de infecção por covid mais alta do mundo, depois de Áustria, República Tcheca e Eslovênia.



Apenas 45,7% da população do país está totalmente vacinada na Eslováquia.