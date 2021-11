Na África, apenas 1 em cada 4 profissionais da saúde está imunizado contra a covid-19

Apenas 27% dos profissionais de saúde estão totalmente vacinados contra a covid-19 na África, o que corresponde a quase um em cada quatro, estimou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (25).



Esta situação "deixa sem proteção a maior parte do pessoal na linha de frente contra a pandemia", acrescentou o escritório regional da OMS para a África em um comunicado divulgado após uma coletiva de imprensa virtual.



"A maioria dos profissionais de saúde na África ainda não foi vacinada e infelizmente está exposta a formas graves" da doença, disse Matshidiso Moeti, diretor regional da OMS para a África, com preocupação.



A OMS destacou que "uma alta cobertura vacinal do pessoal de saúde é essencial não apenas para sua própria proteção, mas também para a proteção de seus pacientes e para o funcionamento dos sistemas de saúde em momentos de extrema necessidade".



"A escassez de profissionais de saúde na África é aguda e profunda", disse ele, observando que 16 países da região têm menos de um profissional de saúde para cada 1.000 habitantes.