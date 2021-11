Ataque contra mina de ouro no Congo deixa quatro mortos, incluindo dois chineses

Pelo menos quatro pessoas, duas chinesas e uma uganesa, foram mortas em um ataque realizado por milícias em um depósito de ouro no nordeste da República Democrática do Congo, região abalada pela violência, informaram fontes locais e militares nesta quinta-feira (25).



Milicianos do grupo armado Codeco (Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo) atacaram a mina de Damblo na quarta-feira, onde vários chineses estão instalados, no território de Djugu, disse à AFP Lokana Pay, presidente da sociedade civil de Mungwalu.



Durante o ataque, "todos os trabalhadores estavam lá e havia doze chineses", disse ele. Os milicianos "mataram dois chineses, seus corpos foram encontrados naquele lugar e os [outros] dez estão desaparecidos", disse ele.



A mina Damblo está localizada a cerca de 60 km a nordeste de Bunia, capital da província de Ituri.



Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Exército em Ituri confirmou o ataque e a "morte de dois chineses. Um cidadão ugandense e uma congolesa (...) também foram mortos por esses milicianos", explicou o porta-voz, tenente Jules. Ngnongo.



Tanto Ituri quanto a província vizinha de Kivu do Norte estão em estado de exceção desde 6 de maio, uma medida extrema para combater grupos armados. Lá, as autoridades civis foram substituídas por militares e policiais.