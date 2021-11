Nomeação de Andersson como premiê será votada novamente pelo Parlamento sueco

Após sua caótica renúncia na quarta-feira, a líder social-democrata sueca Magdalena Andersson passará por uma nova votação no Parlamento na segunda-feira para se tornar primeira-ministra, anunciou o presidente da Câmara nesta quinta-feira(25).



Andersson foi eleita na manhã de quarta-feira, mas teve que renunciar sete horas mais tarde, depois que seu projeto de orçamento foi derrubado e ambientalistas decidiram deixar o governo, tudo no mesmo dia.



"Lamento profundamente os acontecimentos ocorridos ontem [quarta-feira] no Parlamento", declarou o presidente da instituição, Andreas Norlen.



Esse alvoroço parlamentar "parece incompreensível para o povo sueco e prejudica a confiança no sistema político", lamentou ele durante uma entrevista coletiva.



Depois de sondar os chefes dos partidos, Norlen concluiu que suas intenções não haviam mudado em relação à eleição da futura primeira-ministra.



Assim, a candidatura de Andersson será colocada em votação na segunda-feira, anunciou o presidente da Câmara.



O futuro governo, a princípio, só será formado por social-democratas, sem ambientalistas.



Embora tenha sido eleita horas antes, a economista de 54 anos não havia assumido oficialmente suas funções antes de renunciar.



Tradicionalmente, a posse oficial ocorre após o governo ser apresentado ao rei, algo que originalmente deveria ser feito na sexta-feira.



A Suécia nunca teve uma primeira-ministra. A posição foi preenchida até agora por 33 homens desde seu criação em 1876.