Atentado na capital da Somália deixa oito mortos

Oito pessoas morreram nesta quinta-feira (25) e 17 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba perto de uma escola na capital somali Mogadíscio.



O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Al Shabaab, informaram as forças de segurança.



O porta-voz da polícia somali, Abdifatah Adan, confirmou o balanço de oito mortos em um comunicado.



Outro oficial das forças de segurança, Mohamed Abdillahi, afirmou que a explosão deixou 11 estudantes feridos.



Testemunhas afirmaram à AFP que um comboio militar da AMISOM, a Missão da União Africana (UA) na Somália, passava pela área no momento da explosão.



O grupo Al Shabaab, vinculado à Al-Qaeda, reivindicou o ataque contra instrutores militares".



"O prédio da escola sofreu graves danos e os ônibus escolares também foram atingidos", declarou à AFP Ahmed Bare, segurança na área do ataque.



O diretor do serviço de ambulâncias Aamin da capital da Somália, Abdikadir Abdirahman, publicou no Twitter fotos do local da explosão e citou uma "tragédia".