As autoridades de saúde francesas recomendaram nesta quinta-feira uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 a partir dos 18 anos, cinco meses após a vacinação completa.



A recomendação foi divulgada no mesmo dia que o governo do persidente Emmanuel Macron deve anunciar novas medidas sanitárias para lutar contra o avanço da pandemia.



A França vive uma quinta onda de covid-19, segundo o governo.



As autoridades de saúde recomendavam há menos de uma semana a dose de reforço para pessoas com mais de 40 anos, seis meses após a segunda dose.



Com a intensificação da epidemia, o governo decidiu reforçar as medidas.