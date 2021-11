Mirjana Spoljaric Egger será a primeira mulher a comandar o CICV

A suíça Mirjana Spoljaric Egger será a primeira mulher a comandar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), anunciou nesta quinta-feira a instituição, uma das mais prestigiosas organizações humanitárias do mundo.



A suíça, que substituirá Peter Maurer em 1º de outubro de 2022, é atualmente diretora do escritório regional para a Europa e a Comunidade de Estados Independentes do Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).



Maurer decidiu que deixará o cargo em setembro de 2022, depois de presidir o CICV durante 10 anos.



O mandato do presidente é de quatro anos, com possibilidade de renovação.



Spoljaric Egger é uma diplomata renomada e teve diversos cargos no ministério das Relações Exteriores da Suíça.