EUA alerta que 'não há solução militar' para conflito na Etiópia

Os Estados Unidos alertaram nesta quarta-feira (24) que "não há solução militar" para a guerra civil na Etiópia e disseram que apoiam a diplomacia como "primeira, última e única opção".



Em meio a combates entre as forças do governo e rebeldes na região do Tigré, a mídia etíope noticiou que o primeiro-ministro Abiy Ahmed estava no frente "do campo de batalha".



"Não há solução militar para o conflito na Etiópia", disse um porta-voz do Departamento de Estado americano em um comunicado.



"Estamos cientes de relatos de que o primeiro-ministro Abiy se encontra no frente, e de relatos da mídia de que os principais atletas etíopes, parlamentares e líderes partidários e regionais também anunciaram que se juntarão ao primeiro-ministro na batalha",acrescentou o funcionário.



"Instamos todas as partes a evitar uma retórica inflamada e belicosa, usar moderação, respeitar os direitos humanos, permitir o acesso humanitário e proteger os civis".



As declarações de Washington foram feitas um dia depois que o enviado especial dos Estados Unidos para o Chifre da África relatou "progresso incipiente" no caminho para chegar a um acordo diplomático entre o governo e os rebeldes do Tigré.



O enviado a Washington advertiu, porém, que esse avanço corria o risco de ser anulado por "desdobramentos alarmantes" no campo.



O enviado, Jeffrey Feltman, acabava de voltar da capital da Etiópia, Adis Abeba, onde tentou negociar um cessar-fogo.



Não está claro onde está Abiy, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2019. A mídia estatal não divulgou imagens dele no local.