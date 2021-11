UE pede que Londres resolva litígio sobre pesca com a França até 10 de dezembro

A Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira (24) a Londres para resolver o litígio pós-Brexit com a França sobre licenças de pesca até 10 de dezembro, informou um de seus porta-vozes.



"O comissário Virginijus Sinkevicius (meio ambiente e pesca) falou hoje com o ministro (britânico) George Eustice e insistiu que os litígios sobre as licenças de pesca estejam resolvidos em informou o porta-voz.



A França pediu à Comissão que seja "mais ativa" na resolução do conflito.



"O diálogo deve ter uma data-limite e a Comissão deve dá-la ao Reino Unido", disse a ministra francesa da Pesca, Annick Girardin.



Em virtude do acordo pós-Brexit de 2020 entre o Reino Unido e a União Europeia, os pescadores europeus poderão continuar trabalhando em águas britânicas se provarem que o faziam antes, mas Londres e Paris divergem sobre o tipo de justificativas e seu alcance.



O governo do Reino Unido e os Executivos das ilhas britânicas situadas a poucos quilômetros das costas francesas da Normandia concederam até o momento 220 licenças definitivas, mas a França, que reduziu suas exigências, reivindica outras 150.