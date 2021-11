Índia reabrirá escolas fechadas devido à poluição na capital

As escolas de Nova Délhi poderão reabrir na próxima semana, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (24), depois que a poluição atmosférica na capital indiana, ainda alta, saiu do nível classificado como "perigoso".



Segundo o ministro do Meio Ambiente do estado de Délhi, Gopal Rai, os níveis de poluição na cidade "melhoraram nos últimos três dias e as escolas, colégios e instituições poderão reabrir na segunda-feira", anunciou.



"Os escritórios do governo que impuseram o trabalho remoto também voltarão a abrir e recomenda-se aos funcionários que utilizem o transporte público", acrescentou.



As autoridades anunciaram o fechamento de algumas fábricas de carvão, a proibição do acesso a veículos não essenciais e restrições às obras de construção.



Também pediram à população que se confinasse enquanto o nível de poluição medida, devido à quantidade de partículas finas PM 2,5 no ar, aumentava para 500 microgramas por metro cúbico, ou seja, mais de 20 vezes o nível máximo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde.



Segundo a organização suíça IQAir, os níveis de PM 2,5 -- partículas finas especialmente nocivas que favorecem as doenças pulmonares e cardíacas crônicas -- continuam sendo da ordem de 120 microgramas por metro cúbico nesta quarta-feira.



A OMS recomenda um máximo de 25 microgramas por m3 ao dia.



Délhi, uma das cidades mais poluidas do mundo, onde vivem cerca de 20 milhões de pessoas, está frequentemente envolvida em uma névoa amarelada espessa durante o inverno, devido principalmente à queima agrícola nos estados do norte.