Rússia aumentará suas forças armadas diante do 'aumento da atividade' da Otan

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (24) sua intenção de aumentar o efetivo e o equipamento de suas forças armadas em resposta à "crescente atividade" da Otan ao longo de suas fronteiras, em um contexto de tensões entre Moscou e o Ocidente devido ao conflito no leste da Ucrânia.



"A atual complexa situação militar e política no mundo e a crescente atividade dos países membros da Otan nas proximidades das fronteiras russas nos impõem a necessidade de continuar o desenvolvimento qualitativo de nossas forças armadas", disse o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, citado pela agência oficial de notícias Ria Novosti.



De acordo com o ministro, trata-se, principalmente, de "aumentar a eficácia de combate, manter a prontidão de combate das forças nucleares e melhorar o potencial das forças de dissuasão não nucleares".



Shoigu destacou a atual modernização do exército russo, que equipa-se de "armas de alta precisão, meios eficazes de destruição, armas e equipamentos modernos".



Há anos a Rússia denuncia sistematicamente o envio de tropas da Otan para perto de suas fronteiras e as ambições de países que considera parte de sua área de influência - Ucrânia e Geórgia - de aderirem à Aliança Atlântica.



Esses anúncios ocorrem em um momento de escalada das tensões em relação ao conflito no leste da Ucrânia, onde as forças de Kiev lutam contra separatistas pró-russos desde 2014.



Vários países ocidentais levantaram recentemente preocupações sobre movimentos "incomuns" de tropas russas ao longo de sua fronteira com a Ucrânia.



Essas acusações foram descritas como "histeria" por parte do Kremlin, que nega ter qualquer intenção bélica.



A Rússia desenvolveu durante anos um projeto de modernização caro, tanto de suas forças nucleares quanto convencionais.



Moscou afirma ter desenvolvido novas armas, que classifica como "invencíveis", como os mísseis hipersônicos Avangard e Zircon.