Nova Zelândia permanecerá fechada a viajantes estrangeiros até abril

A Nova Zelândia informou nesta quarta-feira (24) que pretende manter as severas restrições para a entrada de viajantes estrangeiros por pelo menos outros cinco meses, apesar da gradual flexibilização de um dos fechamentos de fronteiras mais rígidos do mundo pela pandemia.



O ministro responsável pelo combate à covid-19, Christ Hipkins, afirmou que os cidadãos do país que estão na Austrália poderão retornar a partir de meados de janeiro e que um mês depois serão autorizados os neozelandeses de outros países.



Mas os estrangeiros terão que esperar até o fim de abril para entrar de maneira aberta no país, de acordo com o plano revelado nesta quarta-feira.



"Reconhecemos que tem sido duro, mas o fim das severas restrições viagens está à vista agora", declarou Hipkins.



A Nova Zelândia fechou as fronteiras em março do ano passado e proibiu quase todas as chegadas, com exceção de alguns casos, quando a pessoa deveria permanecer por duas semanas em hotel, período que foi reduzido recentemente para sete dias.



A frustração dos neozelandeses residentes no exterior aumentou nos últimos meses, assim como a pressão contra o governo para flexibilizar as restrições.