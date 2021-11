Chefe da ONU alerta para 'inimigos da paz' na Colômbia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, reconheceu nesta terça-feira (23) que a paz na Colômbia enfrenta "inimigos" e expressou solidariedade às vítimas da violência que seguiu o acordo histórico que há cinco anos marcou o fim da guerrilha das Farc.



"O objetivo da paz é evitar que haja inimigos em uma sociedade, mas infelizmente há inimigos da paz", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas durante sua visita ao município de Dadeiba, no departamento de Antioquia (noroeste).



Acompanhado do presidente da Colômbia, Iván Duque, e de Rodrigo Londoño, comandante da guerrilha dissolvida, Guterres esteve em uma das áreas onde os rebeldes concluem seu processo de integração social e econômica.



O Secretário da ONU expressou sua solidariedade às "vítimas, familiares e amigos das vítimas" da violência contra ex-combatentes, lideranças sociais e indígenas, alvos frequentes dos grupos que continuaram na guerra apesar da dissolução das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.



"Tomo nota das preocupações expressas, especialmente quanto à insegurança", disse Guterres por ocasião dos atos do quinto aniversário do acordo que reduziram significativamente a intensidade de um conflito que em mais de meio século deixou nove milhões de vítimas entre mortos, mutilados, desaparecidos e principalmente desalojados.