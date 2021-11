Três soldados morrem em ataque atribuído ao ELN na Colômbia

Três soldados morreram quando protegiam um oleoduto no leste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, em um ataque atribuído à guerrilha do ELN, informou o exército nesta terça-feira (23).



Os militares foram mortos em "um atentado terrorista" no município de Teorama, no departamento (estado) de Norte de Santander, informou o alto comando militar em um comunicado.



Sem detalhar o tipo de ataque ou se foram usados explosivos, o exército acrescentou que as tropas estavam realizando "operações de controle militar da área e proteção de ativos estratégicos do Oleoduto Caño Limón Coveñas".



"Como resultado deste fato, foram assassinados" três soldados, informou a instituição.



O exército responsabilizou pela ação a chamada Frente Héctor, uma estrutura do ELN que opera na fronteira com a Venezuela.



O atentado ocorre às vésperas do quinto aniversário do acordo de paz que desarmou a guerrilha das Farc.



Após sua saída do conflito que por mais de meio século dessangrou principalmente a área rural da Colômbia, permaneceram ativas dissidências desta organização, assim como o Exército de Libertação Nacional (ELN) e grupos do narcotráfico.



Apesar de o pacto de paz negociado em Cuba ter reduzido a violência, o país enfrenta uma nova onda de ataques contra a população civil e a força pública com dezenas de mortos nos últimos anos.



Teorama fica perto da região do Catatumbo, o território com maior número de narcocultivos do mundo: 40.084 hectares semeados de folha de coca, segundo a ONU.



De inspiração guevarista, o ELN realiza ataques constantes a estruturas petroleiras, causando danos ambientais. Seus membros defendem a nacionalização do petróleo e extorquem as companhias que o exploram.