Nicarágua libera visto para cubanos

O governo da Nicarágua anunciou a liberação de visto para os cidadãos cubanos, a fim de promover o turismo e o intercâmbio comercial com a ilha, informou uma fonte oficial.



"O visto livre é autorizado para todos os cidadãos cubanos que desejam entrar" na Nicarágua, disse o Ministério do Interior em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira (22).



A medida, já em vigor, deve-se "ao número de pedidos (de vistos) de irmãos cubanos com parentes na Nicarágua e com o objetivo de promover o intercâmbio comercial, o turismo e as relações familiares humanitárias", acrescentou.



Em 2019, milhares de cubanos chegaram à Nicarágua com o visto de turista de 30 dias, conhecido como migratório categoria B, oferecido pelo governo de Daniel Ortega, aliado da ilha desde os tempos de Fidel Castro.



Segundo dados do Instituto Nicaraguense de Turismo (INTUR), mais de 44.800 cubanos visitaram o país em 2019, bem acima dos 2.000 que chegavam anualmente nos anos anteriores, segundo os últimos dados oficiais disponíveis.



A maioria dos cubanos visitou o país para fazer compras, tendo como principal destino o populoso mercado oriental de Manágua, que oferece uma infinidade de produtos a baixo custo, segundo reportagens da imprensa local.



Com a liberação do visto, espera-se que o fluxo de cubanos para o país aumente.



O governo da Nicarágua enviou dois navios carregados de alimentos a Cuba entre agosto e setembro para amenizar a escassez na ilha devido aos efeitos associados à pandemia, principalmente no turismo, bem como ao endurecimento do embargo norte-americano.