Biden ordena liberar 50 milhões de barris de petróleo de reservas estratégicas dos EUA

O presidente Joe Biden anunciou, nesta terça-feira (23), que ordenou a liberação de 50 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas da América, em uma tentativa coordenada com outros países para reduzir o crescente aumento dos preços dos combustíveis.



"Esta decisão será tomada em paralelo com outras nações que têm um consumo importante de energia, como China, Índia, Japão, República da Coreia e Reino Unido", disse a Casa Branca.



Apresentada como inédita pelos americanos, a iniciativa conjunta busca fazer os preços caírem de forma mecânica diante do aumento da oferta.



As reservas americanas são o maior estoque de emergência do mundo.



Segundo um funcionário de alto escalão do governo americano, a liberação começará entre meados e final de dezembro. É possível que novas intervenções para estabilizar o mercado sejam feitas, "em resposta a uma pandemia única no século".



"Como disse o presidente, os consumidores estão sofrendo agora nos postos de gasolina", acrescentou a mesma fonte.



"O presidente está pronto para tomar ações adicionais, se necessário, e está preparado para usar toda sua autoridade, trabalhando em coordenação com o restante do mundo para manter um abastecimento adequado, à medida que se deixa a pandemia para trás", acrescentou.



Os preços já caíram cerca de 10% nas últimas semanas. Segundo funcionários do governo, porém, apesar da queda dos preços do petróleo bruto, os da gasolina apenas aumentaram para o consumidor final. Isso afetou o bolso do americano comum e atingiu a popularidade de Biden.