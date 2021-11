França desmonta rede de tráfico de migrantes para o Reino Unido

A polícia francesa anunciou nesta segunda-feira (22) a prisão de 15 traficantes de diferentes países, cuja rede fez passar centenas de migrantes da França para o Reino Unido.



A organização, formada por curdos iraquianos, romenos, paquistaneses e vietnamitas, recrutava migrantes nos acampamentos de Grande-Synthe (norte da França) e os fazia cruzar pelo canal da Mancha em barcos.



Segundo a investigação iniciada em outubro de 2020, a rede fazia passar "um mínimo de 250 pessoas por mês" em quatro botes do tipo "Zodiac", que permitiam transportar 60 pessoas.



Com tarifas de cerca de 6.000 euros (6.750 dólares), os traficantes teriam acumulado 3 milhões de euros (3,37 milhões de dólares), segundo os investigadores do escritório para o gabinete contra a imigração irregular da polícia.



A operação ocorreu na terça-feira passada e terminou com a prisão de 15 pessoas e a apreensão de 40.000 euros (quase 45.000 dólares) em dinheiro.



Segundo as autoridades francesas, desde o começo do ano foram registradas 31.500 tentativas de cruzar para o Reino Unido e 7.800 pessoas foram resgatadas no trajeto.