Israel começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a covid

Israel começou na noite desta segunda-feira (22) sua campanha de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, seguindo o exemplo de países como Estados Unidos e Áustria, que lutam para conter repiques da pandemia.



O governo israelense tinha previsto iniciar na terça-feira a campanha de vacinação, com a esperança de prevenir uma quinta onda do coronavírus, mas começou na noite desta segunda a aplicar a vacina aos pequenos, constatou uma equipe da AFP em uma clínica de Tel Aviv.



"É normal duvidar, não é uma decisão fácil de tomar (...), mas depois de consultar os dados e as informações sobre milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, tomamos a decisão de vacinar as crianças", explicou à AFP Heli Nave, uma mãe que foi à clínica.



Israel foi um dos primeiros países em lançar, em dezembro de 2020, uma rápida campanha de vacinação anticovid, favorecida por um acordo de milhões de doses com a gigante farmacêutica Pfizer em troca de dados sobre o efeito das vacinas.



Atualmente, mais de 5,7 milhões de seus quase 9 milhões de habitantes tomaram as duas doses da vacina. Mais de quatro milhões já tomaram a dose de reforço.



As autoridades israelenses reduziram primeiramente a idade da vacinação a 12 anos e agora a diminuíram para cinco. Para promover esta nova campanha, o primeiro-ministro Naftali Bennett levará seu filho para se vacinar nesta terça-feira.