Petróleo volta a fechar em alta após dez dias perdendo terreno

Os preços do petróleo se recuperaram nesta segunda-feira (22) depois de dez dias difíceis, com o mercado antecipando um possível confronto entre o presidente americano, Joe Biden, e a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep).



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro fechou em alta de 1,02%, a 79,70 dólares.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês subiu 1,06%, fechando a 76,75 dólares. Após chegar a 74,76 dólares, uma queda de mais de 10% em dez dias, o WTI também se recuperou ao final da sessão.



Marcados pela nova onda de casos do coronavírus na Europa, com confinamentos em vários países, os preços do petróleo poderiam ter recuado ainda mais após o anúncio, feito por vários veículos de imprensa, de um uso coordenado das reservas estratégicas em vários países, liderados pelos Estados Unidos.



A inflexão dos preços também se fortaleceu com a informação da agência Bloomberg, segundo a qual a Opep e seus aliados do acordo Opep+ estariam prontos para rever seu cronograma de produção no caso do uso de reservas estratégicas.