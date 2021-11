EUA diz que eleições na Venezuela 'não refletem a vontade do povo'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira (22) que as eleições regionais de domingo na Venezuela, nas quais o chavismo do presidente Nicolás Maduro venceu por esmagadora maioria, "não refletem a vontade do povo venezuelano".



"As detenções arbitrárias e o assédio de atores políticos e da sociedade civil, a criminalização das atividades dos partidos da oposição, a proibição de candidatos em todo o espectro político, a manipulação das listas de eleitores, a censura persistente dos meios de comunicação e outras táticas autoritárias sufocaram praticamente o pluralismo político e garantiram que as eleições não refletissem a vontade do povo venezuelano", afirmou Blinken em um comunicado.



O chavismo no poder venceu no principal município, Caracas, e elegeu 18 de 23 governadores nas eleições regionais venezuelanas, nas quais a oposição voltou a participar depois de anos de boicote e pedidos de abstenção.



"O regime de Maduro privou os venezuelanos uma vez mais de seu direito de participar de um processo eleitoral livre e justo", afirmou Blinken.



Os Estados Unidos e outros 50 países não reconhecem a reeleição de Maduro em 2018 por considerá-la fraudulenta.



"Temeroso da voz e do voto dos venezuelanos, o regime distorceu enormemente o processo para determinar o resultado desta eleição muito antes de que as cédulas fossem emitidas", insistiu o secretário de Estado.